Demet Şener'in korona günlüğü

Demet Şener, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle eve kapandığı günlerini dolu dolu geçiriyor. Oğlu Ömer, kızı İrem ve eşi Cenk Küpeli’yle vakit geçirdiklerini belirten eski model, “Sabah kahvaltısının tamamı bana ait... Omlet, yumurta, ekmek ve krep yapıyorum. Daha sonra çocuklar online eğitim için odalarına gidince biz de Cenk’le kahve içip, spora başlıyoruz” dedi.

Haftada iki gün yoga yaptığını da söyleyen Şener, “Öğle yemeğini yedikten sonra hem biz hem de çocukların boşluğu olduğu için kitap okuma saatimiz var. Akşam yemeği yaklaşınca Ömer’le oyun, İrem’le de kurabiye hazırlıyoruz. Bir bakıyoruz akşam olmuş... 19.00 gibi yemek yiyip, televizyon

ya da film izliyoruz. Günler böyle sakin ama hızlı geçiyor” şeklinde konuştu.