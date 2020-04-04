MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Demet Şener'in korona günlüğü
04.04.2020 - 07:00 | | UMUT ÜNVER

Demet Şener'in korona günlüğü

Demet Şener, karantina günlerinde eşi Cenk Küpeli, çocukları İrem ve Ömer’le hiçbir dakikayı boşa harcamıyor. Planlı yaşayan aileden eski model, “Günler sakin ama hızlı geçiyor” dedi

Demet Şener'in korona günlüğü

Demet Şener, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle eve kapandığı günlerini dolu dolu geçiriyor. Oğlu Ömer, kızı İrem ve eşi Cenk Küpeli’yle vakit geçirdiklerini belirten eski model, “Sabah kahvaltısının tamamı bana ait... Omlet, yumurta, ekmek ve krep yapıyorum. Daha sonra çocuklar online eğitim için odalarına gidince biz de Cenk’le kahve içip, spora başlıyoruz” dedi.

Haftada iki gün yoga yaptığını da söyleyen Şener, “Öğle yemeğini yedikten sonra hem biz hem de çocukların boşluğu olduğu için kitap okuma saatimiz var. Akşam yemeği yaklaşınca Ömer’le oyun, İrem’le de kurabiye hazırlıyoruz. Bir bakıyoruz akşam olmuş... 19.00 gibi yemek yiyip, televizyon
ya da film izliyoruz. Günler böyle sakin ama hızlı geçiyor” şeklinde konuştu.

Magazin Haberleri Bülteni (3 Nisan 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ailesine kavuştu

Ailesine kavuştu

Çare diledi

Çare diledi

Alican Yücesoy ünlüleri ağırlıyor

Alican Yücesoy ünlüleri ağırlıyor

‘Mahmure’ kliplendi

‘Mahmure’ kliplendi

Sıradaki Haber