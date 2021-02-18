Demi Lovato: Aşırı doz uyuşturucudan üç kez felç geçirdim

BBC'de yer alan habere göre; 28 yaşındaki Demi Lovato "Demi Lovato: Dancing With The Devil" (Demi Lovato: Şeytanla Dans) belgeselinde 2018'de aşırı doz uyuşturucu kullandığı için hastaneye kaldırılmasıyla ilgili ilk kez açıklamalarda bulundu.

Şarkıcının hayatını konu ala belgeselin fragmanı Youtube kanalında ilk kez gösterildi. Fragman, Lovato'nun 2018 yılında, aşırı dozda uyuşturucu yüzünden yaşadıklarını gözler önüne serdi.

BEYNİNDE HASAR KALDI

Yönetmenliğini Michael Ratner'ın üstlendiği belgeselde Demi Lovato, kötü alışkanlığının bedelini nasıl ödediğini de anlattı. Lovato, "Beyin hasarı yaşadım. Bunun etkileri hala devam ediyor. Araba kullanmıyorum, çünkü görüşümle ilgili karanlık noktalar var" dedi. Lovato, okurken uzun süre zorlandığını da itiraf etti. Bir kitabı iki aydan daha kısa sürede okuyup bitirmesinin imkansız olduğunu da sözlerine ekledi.

İKİ KEZ KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Lovato, aşırı dozda uyuşturucu yüzünden üç kez felç ve iki kez de kalp krizi geçirdiğini de belirtti. Ünlü şarkıcı, doktorların söylediğine göre ölmesinin an meselesi olduğunu da söyledi. Demi Lovato, kendisini "dokuz canlı bir kediye" benzetti.

"DOKUZ TANE HAYAT YAŞADIM"

Ünlü şarkıcı "Dokuz tane hayat yaşadım, tıpkı kedim gibi. Biliyor musunuz, şu anda dokuzunca hayatımdayım. Sevdiğim işleri yapmaya geri dönmeye, yani müziğe dönmeye hazırım" diyerek gelecekle ilgili planlarını anlattı.

“ÇEKTİĞİM ZORLUKLARI GÖRÜNCE ÜZÜLÜYORUM”

Demi Lovato, bütün bu yaşadıklarından bir ders aldığını ve öğrenmesi gerekenleri öğrendiğini de samimi bir şekilde itiraf etti. "Bu acılı bir yolculuktu. Geriye bakıyorum ve bu acının üstesinden gelmek için çektiğim zorlukları görünce üzülüyorum" dedi.

Demi Lovato, bugün olduğu insan haline dönüştüğü için memnun olduğunu da ekledi. Zorlu süreçte yanında duranlar olduğu için de minnettar hissettiğini sözlerine ekledi. FOTOĞRAFLAR: BACKGRID UK