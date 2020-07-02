Demir alma zamanı!

Pandemi döneminden sonra normalleşme süreciyle birlikte deniz, kum ve güneş üçlüsüyle yanıp tutuşan İstanbul cemiyet hayatının önde gelen isimleri, kendilerini güneye attı. Bodrum, Çeşme ve Göcek üçgeninde teknelerinin tadını çıkaranlar arasında HNF Yatçılık’ın sahibi Ahmet Hanif de vardı. İş insanı, Bodrum’da temsilciliğini yaptıkları İtalyanlar’ın dünyaca ünlü yatlarını getirerek, dostlarına özel bir tanıtım yaptı. Cemiyet hayatının Barbie lakaplı kızı Dila Tarkan, Kemer’deydi, Emir Bahadır, annesi Mine Bahadır, kardeşi Eren ve yakın dostları Gülden-Seden Koç Kardeşler’le beş çayında buluştu. Korona günlerini ailesiyle Bodrum’da geçiren Kerem Küçükaslan, oğluyla günün tadını yelken basarak çıkardı. Eşi Sinan Kosif’in işleri nedeniyle iki kızını alıp Bodrum’a giden Melda Kamhi Kosif de denizde zaman geçirenlerden... Pandemi nedeniyle tatilini teknede yapan Nurhan Tarman, eşi ve güzel kedisiyle olmaktan çok mutlu. Çeşme’de olan Sinan Kuran, eşi ve akrabalarıyla hem tatil yapıyor hem de balık avlıyor. İşleri münasebetiyle İstanbul’da kalan Zuhal Mansfield ise Adalar’ın arkasında yer alan çam limanında demirledikleri teknelerinde “İstanbul’da güney havası yaşadık” dedi.