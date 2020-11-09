09.11.2020 - 07:00 | | MESUT YILMAZ
Deneyimlerini anlattı
Özge Ulusoy, Sait Emir Mankenlik ve Zarafet Akademisi’ndeki manken adaylarıyla bir araya geldi.
Özge Ulusoy, Sait Emir Mankenlik ve Zarafet Akademisi’ndeki manken adaylarıyla bir araya geldi. Meslekteki deneyimlerini anlatan model, “Türkiye’de bu kalitede ve eğitim sisteminde başka bir akademi yok. Bu meslekte başarının en büyük sırrı eğitim, sabır ve azim” şeklinde konuştu.
Jennifer Lopez, Joe Biden'ın zaferini dans videosuyla kutladı!ABD'de 3 Kasım'dan bu yana süren başkanlık yarışında Joe Biden 46. ABD Başkanı oldu. Birçok ünlü isimden destek alan Biden'ın başkan seçilmesinin ardından Jennifer Lopez, "Başkan Biden! Başkan yardımcısı Kamala Harris!" notuyla dans ettiği bir video paylaştı.