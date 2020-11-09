Deneyimlerini anlattı

Özge Ulusoy, Sait Emir Mankenlik ve Zarafet Akademisi’ndeki manken adaylarıyla bir araya geldi. Meslekteki deneyimlerini anlatan model, “Türkiye’de bu kalitede ve eğitim sisteminde başka bir akademi yok. Bu meslekte başarının en büyük sırrı eğitim, sabır ve azim” şeklinde konuştu.