Deniz Akkaya: Tedbiri elden bırakmıyorum

Deniz Akkaya, önceki gün Etiler'de bir kafeden çıkarken görüntülendi. Corona virüs salgını nedeniyle kendini korumaya alan Akkaya, maske takmayı da ihmal etmedi.

Habertürk'te yer alan habere göre; elinden dezenfektan şişesini de ayırmayan Akkaya, "Tedbiri elden bırakmıyorum" şeklinde konuştu.