12.06.2020 - 13:44 |
Deniz Akkaya: Tedbiri elden bırakmıyorum
Etiler'de objektiflere yansıyan Deniz Akkaya, corona virüsten korunmak adına maske takarak önlem aldı. Eski manken, "Tedbiri elden bırakmıyorum" dedi
Deniz Akkaya, önceki gün Etiler'de bir kafeden çıkarken görüntülendi. Corona virüs salgını nedeniyle kendini korumaya alan Akkaya, maske takmayı da ihmal etmedi.
Habertürk'te yer alan habere göre; elinden dezenfektan şişesini de ayırmayan Akkaya, "Tedbiri elden bırakmıyorum" şeklinde konuştu.