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HaberlerMagazin Haberleri Deniz Akkaya: Tedbiri elden bırakmıyorum
12.06.2020 - 13:44 |

Deniz Akkaya: Tedbiri elden bırakmıyorum

Etiler'de objektiflere yansıyan Deniz Akkaya, corona virüsten korunmak adına maske takarak önlem aldı. Eski manken, "Tedbiri elden bırakmıyorum" dedi

Deniz Akkaya: Tedbiri elden bırakmıyorum
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Deniz Akkaya, önceki gün Etiler'de bir kafeden çıkarken görüntülendi. Corona virüs salgını nedeniyle kendini korumaya alan Akkaya, maske takmayı da ihmal etmedi.

Habertürk'te yer alan habere göre; elinden dezenfektan şişesini de ayırmayan Akkaya, "Tedbiri elden bırakmıyorum" şeklinde konuştu.

Deniz Akkaya: Tedbiri elden bırakmıyorum

Magazin Haberleri Bülteni (12 Haziran 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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