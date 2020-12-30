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30.12.2020 - 09:24 |

Deniz Akkaya'dan Tuğba Özerk'e hakaret davası

Eski manken Deniz Akkaya’ya sosyal medya hesabı üzerinden 'zavallı' ve 'deve' diye hakaret mesajları atan Tuğba Özerk’e dava açıldı. Ünlü popçunun 4,5 yıla kadar hapsi isteniyor.

Deniz Akkaya'dan Tuğba Özerk'e hakaret davası
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Tuğba Özerk, bir TV programında annesiyle ilgili açıklamalar yapan Deniz Akkaya'ya tazminat davası açmış ancak mahkeme davanın reddine karar vermişti. Özerk, bunun üzerine sosyal medyada Akkaya hakkında 'zavallı' ve 'deve' şeklinde mesaj paylaştı. Savcılığa başvuran Akkaya, suç duyurusunda bulundu.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı tamamladı ve yapılan paylaşımın kaldırıldığını belirleyip dosyayı uzlaşma büroya gönderdi. Akkaya, uzlaşmayı kabul etmeyince Özerk hakkında 'hakaret' ve 'tehdit' iddiasıyla 4,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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