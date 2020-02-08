Deniz Baysal: Ev işlerine bayılırım

Deniz Baysal ile eşi Barış Yurtçu, önceki gün Nişantaşı City's çıkışı objektiflere takıldı. Önümüzdeki günlerde Kanal D'de başlayacak olan 'Hizmetçiler' dizisinde Seçkin Özdemir ile birlikte başrol paylaşacak olan Deniz Baysal, çekimlerin başladığını ve dizinin yayınlayacağı günü büyük bir heyecanla beklediğini söyledi.

Dizide hizmetçi rolüyle ekrana geleceğini belirten Baysal, "Evde temizlik işleriyle aranız nasıl ?" sorusuna, "Ev işlerine bayılırım, çok iyi toz alırım. Evde çamaşır işlerinini sevmiyorum. Bulaşık yerleştirme işlerini genelde Barış yapar" cevabını verdi.

Geçen yaz evlenen çift, bebek sorusu üzerine, "Şu anda düşünmüyoruz, işimize gücünüze bakıyoruz" dedi.