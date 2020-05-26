MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Deniz Baysal yeğeninin doğum gününü kutladı
26.05.2020 - 11:02 |

Deniz Baysal yeğeninin doğum gününü kutladı

Oyuncu Deniz Baysal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeğeni Çınar'ın doğum gününü kutladı.

Deniz Baysal yeğeninin doğum gününü kutladı
ABONE OL

Deniz Baysal,  ‘küçük prensim’ dediği yeğeni Çınar'ın yaş gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Baysal, yeğeni kucağındayken çekilen kareye, "Bugün benim küçük prensimin doğum günü! İyi ki doğdun Çınar’ım. Beraber olduğumuz, eğlendiğimiz, koca adam olacağın, gezip tozacağımız nice nice nice günlere. Seni çok seviyorum" notunu düştü.

Güzel oyuncunun hayranları Deniz Baysal’a anneliğin ne kadar çok yakışacağını belirten yorumlar yazdı. 

2019 yılının Eylül ayında Barış Yurtçu ile evlenen Deniz Baysal ise daha önce verdiği bir röportajda henüz anneliği düşünmediğini söylemişti.

Deniz Baysal yeğeninin doğum gününü kutladı

Magazin Haberleri Bülteni (26 Mayıs 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Survivor Evrim Keklik kimdir? Survivor Evrim aslen nereli kaç yaşında?

Survivor Evrim Keklik kimdir? Survivor Evrim aslen nereli kaç yaşında?

Emoji filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Emoji filmi ne zaman çekildi?

Emoji filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Emoji filmi ne zaman çekildi?

Organik Aşk filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Organik Aşk filmi ne zaman çekildi?

Organik Aşk filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Organik Aşk filmi ne zaman çekildi?

Hızlı ve Öfkeli 7 filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Paul Walker'ın oynadığı son film olan Hızlı ve Öfkeli 7 ne zaman vizyona girdi?

Hızlı ve Öfkeli 7 filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Paul Walker'ın oynadığı son film olan Hızlı ve Öfkeli 7 ne zaman vizyona girdi?

Sıradaki Haber