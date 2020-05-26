Deniz Baysal yeğeninin doğum gününü kutladı

Deniz Baysal, ‘küçük prensim’ dediği yeğeni Çınar'ın yaş gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Baysal, yeğeni kucağındayken çekilen kareye, "Bugün benim küçük prensimin doğum günü! İyi ki doğdun Çınar’ım. Beraber olduğumuz, eğlendiğimiz, koca adam olacağın, gezip tozacağımız nice nice nice günlere. Seni çok seviyorum" notunu düştü.

Güzel oyuncunun hayranları Deniz Baysal’a anneliğin ne kadar çok yakışacağını belirten yorumlar yazdı.

2019 yılının Eylül ayında Barış Yurtçu ile evlenen Deniz Baysal ise daha önce verdiği bir röportajda henüz anneliği düşünmediğini söylemişti.