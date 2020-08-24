Deniz Seki: Ters ışık kurbanıyım

Deniz Seki, Bodrum Tilkicik Koyu’ndaki Mücver Yalıkavak’ta sahne aldı. İş insanı sevgilisi İrfan Özçelik’le Marmaris tatilindeki görüntülerine şarkıcı, “Fotoğrafları görünce, ‘Bu ben değilim’ dedim. Maalesef ters ışık kurbanıyım. 10 kilo verdim. 20 daha vereceğim. Sürekli spor yapıyorum” dedi.

Daha önce mide küçültme ameliyatı geçirerek fazla kilolarından kurtulan Seki, son dönemde ise Şeyda Coşkun’la çalışarak 10 kilo verdiğini söyledi.

DENİZ SEKİ-İRFAN ÖZÇELİK'İN AŞK TATİLİ

Deniz Seki ile sevgilisi İrfan Özçelik, çıktıkları Marmaris tatili sonrası Bodrum Ören'de objektiflere takılmıştı. Lüks teknelerinden denize atlayıp birlikte güneşlenen sevgililer, romantik anlar yaşamıştı. Diyete başlayan 50 yaşındaki şarkıcı, bir yandan sevgilisine sarıldı, bir yandan da spor yapmıştı.