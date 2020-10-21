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21.10.2020 - 07:00 |

Denizcileri buluşturan davet

Bodrum Deniz Müzesi’nin kurumsal bünyesinde kurulan yayınevinin ilk kitabı ‘Bodrum’un Gayıkları’ okurlarla buluştu. Osmanlı Tersanesi’nde gerçekleşen, Saner Gülsöken’in yazdığı ve fotoğrafladığı eserin toplantısı, yerel denizcileri, ahşap tekne yapımı ustalarını, deniz tutkunlarını ve sanatseverleri bir araya getirdi.

Denizcileri buluşturan davet
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Kitap tanıtımının yanında fotoğraf sergisinin de açıldığı buluşmaya, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu, Bodrum Deniz Müzesi Müdürü Selen Cambazoğlu ve Bodrum Denizciler Derneği Başkanı Erol Erdoğan da katıldı.

Denizcileri buluşturan davet

Denizcileri buluşturan davet


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