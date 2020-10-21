Denizcileri buluşturan davet

Kitap tanıtımının yanında fotoğraf sergisinin de açıldığı buluşmaya, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu, Bodrum Deniz Müzesi Müdürü Selen Cambazoğlu ve Bodrum Denizciler Derneği Başkanı Erol Erdoğan da katıldı.









