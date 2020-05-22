Depresyon itirafı

Marie Claire dergisine konuşan oyuncu, “Profesyonel destek aldım. Sonrasında bunun herkesin yaşayabileceği bir durum olduğunu öğrendim ve hayatı hissedebildiğim için de güzel tarafını görmüş oldum” dedi. Kafasının sürekli karışık olduğundan bahseden Johnson, “Duygu ve düşüncelerimi netleştirmek için çabalamam gerekiyor. Genellikle terapi alıyorum” şeklinde konuştu.