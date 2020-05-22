22.05.2020 - 07:00 |
Depresyon itirafı
Dakota Johnson, 14 yaşından beri depresyonla mücadele ettiğini söyledi.
Marie Claire dergisine konuşan oyuncu, “Profesyonel destek aldım. Sonrasında bunun herkesin yaşayabileceği bir durum olduğunu öğrendim ve hayatı hissedebildiğim için de güzel tarafını görmüş oldum” dedi. Kafasının sürekli karışık olduğundan bahseden Johnson, “Duygu ve düşüncelerimi netleştirmek için çabalamam gerekiyor. Genellikle terapi alıyorum” şeklinde konuştu.
Ceyhun Fersoy’dan güldüren Acun Ilıcalı ve Berkan taklidiKendisi gibi oyuncu Begüm Öner ile evli olan Ceyhun Fersoy, sosyal medya hesabından paylaştığı eğlenceli videolarla dikkat çekiyor. Oyuncu, son olarak 'Survivor 2020'nin dikkat çeken yarışmacısı Berkan ile Acun Ilıcalı’nın arasındaki 'tranquilo' diyaloğunun taklidini yaptı.