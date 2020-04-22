22.04.2020 - 10:52 |
Deren Talu'nun ilk filmi ertelendi!
Defne Samyeli’nin büyük kızı Deren Talu, geçen kış ‘Son Kale-Hacıbey’ filminde rol almıştı. Konstantin Konovalov’un yönettiği film için kılıç kullanmayı ve at binmeyi öğrenen 23 yaşındaki güzel, çekim için Ukrayna Odesa’ya gitmişti.
‘Son Kale-Hacıbey’ filmi mayıs ayında vizyona girecekti. Ama corona virüs nedeniyle eylüle ertelendi.
Bu arada Defne Samyeli, kızları Derin ve Deren ile evde ünlü yönetmen Stanley Kubrick’in filmlerini izliyor ve bol bol spor yapıyor. (Posta)