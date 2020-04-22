Deren Talu'nun ilk filmi ertelendi!

‘Son Kale-Hacıbey’ filmi mayıs ayında vizyona girecekti. Ama corona virüs nedeniyle eylüle ertelendi.

Bu arada Defne Samyeli, kızları Derin ve Deren ile evde ünlü yönetmen Stanley Kubrick’in filmlerini izliyor ve bol bol spor yapıyor. (Posta)