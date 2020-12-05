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05.12.2020 - 10:28 |

Derin Mermerci köpek yavrularına sahip çıktı

Derin Mermerci, Manisa’da bir aracın çarparak öldürdüğü köpeğin minik yavrularını İstanbul’a getirtti.

Derin Mermerci köpek yavrularına sahip çıktı
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Derin Mermerci, Manisa’da bir sürücünün aracıyla çarpıp yol ortasında ölüme terk ettiği köpeğin yavrularına sahip çıktı. Ölen annelerinin yanından ayrılmayan minik yavrulardan haberdar olunca hemen harekete geçen Mermerci, onları İstanbul’a getirtti.

Ünlü modacı, sevimli yavruların fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Derin Mermerci, daha önce de ormana terk edilen bir köpekle yavrusunu sahiplenmişti.

Derin Mermerci köpek yavrularına sahip çıktı

Magazin Haberleri Bülteni (5 Aralık 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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