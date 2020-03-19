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19.03.2020 - 07:00 |

Derin şaheserler

Derin Mermerci, koronavirüs salgını nedeniyle, evde ikizleri Lal ve Mila’yla vakit geçiriyor.

Derin şaheserler

Derin Mermerci, koronavirüs salgını nedeniyle, evde ikizleri Lal ve Mila’yla vakit geçiriyor. Geçtiğimiz kasım ayında altı yıllık eşi Cem Aydın’dan boşanan iş insanı, çocukları ve köpekleriyle eğlenceli fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Kızlarının canı sıkılmasın diye birçok aktivite yapan Mermerci, çizdikleri resimleri ise evin duvarına yapıştırdı. İş insanının paylaştığı kareler, takipçilerinin beğenisini kazanırken, övgüler aldı.

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