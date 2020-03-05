05.03.2020 - 13:49 |
Derya Bedavacı sahnede Müslüm Gürses'i andı
Şarkıcı Derya Bedavacı, önceki gece "Damar Üstüne Damar" konseptiyle Etiler My Cabaret'te sahne aldı.
Son zamanlarda güçlü sesiyle adından sık sık söz ettiren Derya Bedavacı, konserine 'Kavuşmalıyız' şarkısıyla başladı. Repertuvarında ağırlıkla yer verdiği arabesk şarkılarla programına devam eden Bedavacı, merhum sanatçı Müslüm Gürses'i; 'Kaç Kadeh Kırıldı', 'Küskünüm', 'Nilüfer' gibi sevilen parçalarından seslendirerek büyük ustayı andı.