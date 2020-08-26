26.08.2020 - 08:08 |
Derya Şensoy: Yakışıklıyla iyi anlaştık
Bir süredir tatilin tadını çıkaran Derya Şensoy, tatilden karelerini sosyal medya hesabından yayınlamaya devam ediyor. Son olarak Gömeç'te bulunan bir hayvan çiftliğini ziyaret eden güzel oyuncu, atla verdiği poza düştüğü notla güldürdü.
Oyuncu Derya Şensoy, Gömeç'te bulunan bir hayvan çiftliğini ziyaret etti. Şensoy, hayvanlarla yakından ilgilenip elleriyle besledi.
Sosyal medya hesabından bu anların fotoğraflarını paylaşan Şensoy,atla verdiği poza, "Yakışıklıyla iyi anlaştık. Öptü de beni. Sevincim ondan" notunu düştü.
Karantina da fazla kilolarından kurtulan Derya Şensoy, iğne ipliğe döndü. Şensoy, 3,5 ayda tam 20 kilo verdi ve 57 kiloya düştü. Öte yandan pandemi sürecinde de uzun bir süredir aşk yaşadığı Sarp Levendoğlu'yla görüşemeyen oyuncu, "Onu çok özledim" demişti.
Didem Uzel: Allah ABD’deki acile düşürmesinSelim Sarı ile 2012 yılında evlendikten sonra ABD'ye yerleşen oyuncu Didem Uzel Sarı, corona virüsten dolayı Türkiye'ye döndüklerini söyledi. DHA’ya konuşan Uzel, ABD’deki sağlık sistemini eleştirerek, " Allah ABD’de acil servise düşürmesin" dedi.