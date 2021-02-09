Derya Şensoy'a annesi ve ablasından sürpriz

Usta oyuncu Derya Baykal ve büyük kızı Müjgan Ferhan Şensoy, oyuncu Derya Şensoy’un 31’inci yaşını evde pasta keserek kutladı.

Baykal, sosyal medya hesabında “anne ve kızları” etiketiyle paylaştığı fotoğrafın altına “Çok mutlu şahane yaşların olsun canım kızım" diye yazdı.

"İYİ Kİ DOĞDUN SARI KAFAM"

Müjgan Ferhan Şensoy da kardeşinin çocukluk fotoğraflarını “İyi ki doğdun sarı kafam, seni çok ama çok seviyorum” mesajıyla takipçilerinin beğenisine sundu.

"BOL KAHKAHALI YAŞLAR"

Derya Şensoy ise pastasının mumlarını üflerken tuttuğu dileklerden bahsetti ve “Bir yaş daha aldım. Sevdiklerimle olabilmemin, kendimin ve hayatın kıymetini bilmemin gülümsemesi yüzümde. Uzunca dilekler tuttum pastamı üflerken. Önce kendim için tabii, sonra da sevdiklerimle yan yana, bol kahkahalı, sağlıklı, huzurlu yaşlar, yıllar geçirmek için" dedi.