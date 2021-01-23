Derya Şensoy'dan Derya Baykal itirafı

Derya Şensoy, “Mert Vidinli’yle Sıkıştıran Sorular” programına konuk oldu. İş ve özel hayatına dair soruları yanıtlayan oyuncu, karantina günlerinde ev düzenlemeye daha çok vakit ayırdığını söyledi. Mutfak ile hiç alakasının olmadığını, yemek yapmaktan keyif almadığını dile getiren Şensoy, yan dairede oturan annesi Derya Baykal sayesinde yemek yapmak zorunda kalmadığını itiraf etti.

"MURAT AKKOYUNLU BENİ KURTARDI"

Oyunculukta başına gelen komik olaylardan bahseden Derya Şensoy, "Çakallarla Dans 3 filminin ilk sahnesinde Murat Akkkoyunlu ile kayalıklarda oturuyorduk. Motor denildiği zaman ayağımı kayalıklara soktum ve neredeyse denize düşüyordum. Murat Akkoyunlu beni kurtardı" şeklinde konuştu.