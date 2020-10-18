18.10.2020 - 14:31 |
Derya Tuna düğün alışverişinde
Derya Tuna, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Oğlu İdo Tatlıses'in Yasemin Şefkatli ile nişan töreninin hemen ardından, düğün alışverişi yapmaya çıkan Tuna, muhabirlerin sorularını yanıtladı.
Vadistanbul'da görüntülenen Derya Tuna, düğün tarihi ilgili sorulara şöyle cevap verdi. Tuna, "Covid-19 sebebi ile düğün yapmayacağız yakın dostlarımızın katılımı ile aralık ayında nikah töreni yapmayı planlıyoruz. Malum zaman kısıtlı hanımların hazırlanması uzun sürüyor, bu sebepten alışveriş turları başladı" diye konuştu.