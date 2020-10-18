Derya Tuna düğün alışverişinde

Vadistanbul'da görüntülenen Derya Tuna, düğün tarihi ilgili sorulara şöyle cevap verdi. Tuna, "Covid-19 sebebi ile düğün yapmayacağız yakın dostlarımızın katılımı ile aralık ayında nikah töreni yapmayı planlıyoruz. Malum zaman kısıtlı hanımların hazırlanması uzun sürüyor, bu sebepten alışveriş turları başladı" diye konuştu.