Derya Tuna: İbrahim Tatlıses ve İdo ile irtibat halindeyiz

Habertürk'te yer ala habere göre; corona virüs salgını nedeniyle maskesini takarak önlemini alan Derya Tuna, gazetecilerle ayaküstü sohbet etti.

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Tuna, "Çok uzun zamandır evdeyim. Ara ara alışverişe çıkıyorum. Bu dönemde oğlumla da, İbrahim'le de irtibat halindeyim. İkisi de çok iyi" dedi.