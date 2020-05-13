13.05.2020 - 09:12 |
Derya Tuna: İbrahim Tatlıses ve İdo ile irtibat halindeyiz
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Derya Tuna, önceki gün Zekeriyaköy'de market alışverişi yaparken görüntülendi. Tuna, "Ara ara alışverişe çıkıyorum. Bu dönemde oğlum İdo Tatlıses ve İbrahim Tatlıses ile irtibat halindeyim. İkisi de çok iyi" şeklinde konuştu
Habertürk'te yer ala habere göre; corona virüs salgını nedeniyle maskesini takarak önlemini alan Derya Tuna, gazetecilerle ayaküstü sohbet etti.
Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Tuna, "Çok uzun zamandır evdeyim. Ara ara alışverişe çıkıyorum. Bu dönemde oğlumla da, İbrahim'le de irtibat halindeyim. İkisi de çok iyi" dedi.