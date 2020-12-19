Derya Tuna: Risk taşımadığımı onaylandı

Herkes gibi HES kodu kontrolünden geçtikten sonra AVM'ye giriş yapan Derya Tuna "Önlemlere ve kurallara uymamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi HES kodumuz da risk taşımadığımı onayladı. Şimdi rahat rahat alışveriş yapabilirim" dedi.

Neşeli tavırlarıyla dikkat çeken Derya Tuna, hafta sonu yasaklarında nasıl vakit geçirdiği sorusuna, "Evde bol bol yemek yapıyorum" cevabını verdi.