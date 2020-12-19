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19.12.2020 - 11:36 |

Derya Tuna: Risk taşımadığımı onaylandı

Koronavirüse yakalandıktan sonra sağlığına kavuşan Derya Tuna, Vadistanbul'da objektiflere yansıdı.

Derya Tuna: Risk taşımadığımı onaylandı
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Herkes gibi HES kodu kontrolünden geçtikten sonra AVM'ye giriş yapan Derya Tuna "Önlemlere ve kurallara uymamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi HES kodumuz da risk taşımadığımı onayladı. Şimdi rahat rahat alışveriş yapabilirim" dedi.

Neşeli tavırlarıyla dikkat çeken Derya Tuna, hafta sonu yasaklarında nasıl vakit geçirdiği sorusuna, "Evde bol bol yemek yapıyorum" cevabını verdi.

Magazin Haberleri Bülteni (19 Aralık 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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