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29.12.2020 - 12:22 |

Derya Tuna: Torun sahibi olmak istiyorum

Oyuncu Derya Tuna, önceki gün Vadistanbul'da objektiflere yansıdı.

Derya Tuna: Torun sahibi olmak istiyorum
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Yakın arkadaşlarıyla alışveriş turuna çıkan Derya Tuna, kahve molası vermeden önce muhabirlerin sorularını cevapladı.

Yasemin Şefkatli ile nişanlanan oğlu İdo Tatlıses'in bir an önce mürüvvetini görmek isteyen Derya Tuna, yeni yıl ile ilgili, "Herkesin ortak dileği olan öncelikle sağlık tabii ki ve sonra 2020 artık bir bitsin istiyorum. Çünkü 2021'de torun sahibi olmak isterim, artık zamanı geldi" dedi.

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    Cadde Yazarları

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