Derya Uluğ ile Asil Gök'ten şehitlere şarkı
Şarkıcı Derya Uluğ ile sevgilisi Asil Gök, “Elden bir şey gelmiyor biz de acımızı yazarak paylaşıyoruz” sözleriyle şehitlerimizin ardından yazdıkları şarkıyı sosyal medya hesaplarından paylaştılar.
Derya Uluğ ve uzun süredir birlikte olduğu müzisyen sevgilisi Asil Gök’ten Suriye’nin İdlib kentindeki hava saldırsında hayatını kaybeden 34 şehidimiz ile ilgili duygulandıran bir hamle geldi.
Çift, “Elden bir şey gelmiyor biz de acımızı yazarak paylaşıyoruz” diyerek şehitlerimizin ardından yazdıkları parçayı seslendirdi. İkilinin seslendirdiği satırları şarkıcı Derya Uluğ da Asil Gök de sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
İşte o satırlar...
ÇOCUK
"İçimde derinden kocaman bir yas
Hangi ilanı bekler gözümdeki yaş
Küçük bir çocuk toprağa yüz dönmüş
Hangi yüzle göğe baksın şimdi bu baş
İçimde derinden kocaman bir ağıt
Nasıl miktar belirler imzalı bir kağıt
Küçük bir çocuk cephede başında ateşler
O ateşle bir değil bin Ocak yandık
Nasıl geçer Mehmet
Yokluğunun acısı Annen kadar olmasa da
Ben de döktüm gözyaşı
Nasıl olur Mehmet
Daha küçücüktün evet
Toprak bile ağlarken
Annen nasıl dayansın Mehmet"
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ÇOCUK İçimde derinden kocaman bir yas Hangi ilanı bekler gözümdeki yaş Küçük bir çocuk toprağa yüz dönmüş Hangi yüzle göğe baksın şimdi bu baş İçimde derinden kocaman bir ağıt Nasıl miktar belirler imzalı bi kağıt Küçük bir çocuk cephede başında ateşler O ateşle bir değil bin Ocak yandık Nasıl geçer Mehmet Yokluğunun acısı Annen kadar olmasa da Ben de döktüm gözyaşı Nasıl olur Mehmet Daha küçücüktün evet Toprak bile ağlarken Annen nasıl dayansın Mehmet