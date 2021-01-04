Derya Uluğ: Öptüm

Şarkıcı Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök ile romantik pozlarına bir yenisini daha ekledi. 34 yaşındaki Uluğ, sevgilisi ile el ele tutuştuğu bu kareyi sosyal medya hesabından yayınladı. Derya Uluğ'un "Öptüm" notunu düştüğü paylaşımı takipçilerinden kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Gök de sevgilisinin bu gönderisine kalp emojileri ile yanıt verdi.