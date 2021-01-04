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04.01.2021 - 10:44 |

Derya Uluğ: Öptüm

Şarkıcı Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınladı. Uluğ, çok sayıda beğeni alan paylaşımına, "Öptüm" notunu düştü.

Derya Uluğ: Öptüm
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Şarkıcı Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök ile romantik pozlarına bir yenisini daha ekledi. 34 yaşındaki Uluğ, sevgilisi ile el ele tutuştuğu bu kareyi sosyal medya hesabından yayınladı. Derya Uluğ'un "Öptüm" notunu düştüğü paylaşımı takipçilerinden kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Gök de sevgilisinin bu gönderisine kalp emojileri ile yanıt verdi.

Derya Uluğ: Öptüm

 

Mehmet Ali Erbil: İki yıl sonra ilk tıraşım!Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden, bir yandan da kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisi gören Mehmet Ali Erbil'den iyi haberler gelmeye devam ediyor. Tıraş olduğu anları sosyal medya hesabından yayınlayan Erbil, gönderisine, "İki yıl sonra ilk tıraşım, şükürler olsun" notunu düştü.
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Cadde Yazarları

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