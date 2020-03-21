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21.03.2020 - 16:08 |

Derya Uluğ tuvalet kağıdı sektirdi!

Şarkıcı Derya Uluğ, sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile dikkat çekti. Uluğ, tuvalet kağıdını top gibi sektirdiği anları takipçilerinin beğenisine sundu.

Bir süredir kendisi gibi müzisyen Asil Gök ile aşk yaşayan Derya Uluğ, corona virüs nedeniyle sosyal ortamlara girmiyor. Evinde vakit geçiren şarkıcı, sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor.

Uluğ son paylaşımında, tuvalet kağıdını top gibi sektirdiği video ile dikkatleri üzerine çekti. Ünlü şarkıcının paylaşımını 500 bine yakın kişi izledi.

 

Derya Uluğ tuvalet kağıdı sektirdi!Şarkıcı Derya Uluğ, sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile dikkat çekti. Uluğ, tuvalet kağıdını top gibi sektirdiği anları takipçilerinin beğenisine sundu.
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Cadde Yazarları

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