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26.02.2020 - 07:00 |

Devler ligi

Pepsi, UEFA Şampiyonlar Ligi ile devam eden ortaklığı çerçevesinde 2020 uluslararası futbol kampanyasının prömiyerini yaptı.

Devler ligi

Pepsi, UEFA Şampiyonlar Ligi ile devam eden ortaklığı çerçevesinde 2020 uluslararası futbol kampanyasının prömiyerini yaptı. Hızlı ve tempolu sahnelerle çekilen reklam filminde, dünyanın en iyi dört futbolcusu ilk kez bir araya geldi. Leo Messi, Mohamed Salah, Paul Pogba ile Raheem Sterling, yeteneklerini ve kıvraklıklarını sergiledi.
Salah, “Bu filmin futbolseverlerin hoşuna gideceğine eminim” derken, Messi ise, “Yeni bir futbolcu kadrosu, heyecan verici mücadeleler, eğlenceli ve yaratıcı bir filmle buluştu. Kampanya kimseyi hayal kırıklığına uğratmayacak” dedi.

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