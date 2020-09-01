Diagne'nin neşesi yerinde

İdman programı sonrası tek başına alışverişe çıkan Mbaye Diagne, bir süre mağazaları dolaşıp yeni sezon ürünlerini inceledi.

Keyifli ve neşeli halleri ile dikkat çeken Senegalli futbolcu, Galatasaraylı taraftarlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Maske ve şapkasına rağmen Galatasaraylı taraftarların dikkatinden kaçmayan Diagne, alışverişini tamamlamasının ardından deniz manzarasına karşı keyifli bir akşam yemeği yedi.