Dianna Rigg Young kimdir, kaç yaşında? Dianna Rigg Young neden öldü?

Dianna Rigg Young kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. 8 sezon süren Game Of Thrones dizisinde de rol alan ünlü İngiliz Aktör Dianna Rigg Young aynı zamanda James Bond filminde rol almıştı. Peki Dianna Rigg Young kimdir kaç yaşındaydı? Hayatını neden kaybetti? İşte Dianna Rigg Young hakkında merak edilenler...

DİANNA RİGG YOUNG KİMDİR?

Tam adı Dame Enid Diana Elizabeth Rigg olan İngiliz aktris, 20 Temmuz 1938 tarihinde dünyaya geldi. Oyunculuğa 1957 yılında başlayan Rigg, 1969 yapımı 'On Her Majesty's Secret Service' (Kraliçe'nin Hizmetinde) filminde 'James Bond'un eşi 'Kontes Teresa di Vicenzo' karakterine hayat verdi.

Damre Diana Rigg, 1994 yılında 'En İyi Kadın Oyuncu' Tony Ödülü'ne, 1988 yılında ise Britanya İmparatorluk Nişanı'na layık görüldü.

Güney Yorkshire'daki Doncaster'da doğdu. Babası Yorkshire'da doğumlu bir demiryolu mühendisi olan Louis Rigg, annesi Beryl Hilda'dır. İki aylıkken ailesi Hindistan'a taşındı. Babasının demiryolu idarecisi olarak çalıştığı Hindistan'da Bikaner'de sekiz yaşına kadar yaşadı ve Hintçe öğrendi. Daha sonra Batı Yorkshire'dad Pudsey yakınlarındaki Fulneck'te bulunan yatılı bir okula gönderildi. 1955-57 yılları arasında sınıf arkadaşları Glenda Jackson ve Siân Phillips ile birlikte Drama Sanatları Kraliyet Akademisi'nde (Royal Academy of Dramatic Art)'da oyunculuk yaptı.