05.05.2020 - 12:07 |
Didem Balçın: Tüm olanları kafamda süzgeçten geçirdim!
Karantina günlerini evde geçiren Didem Balçın, bu süreçte sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor. Bu paylaşımlara bir yenisini daha ekleyen güzel oyuncu, esprili pozlarıyla dikkat çekti.
Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Didem Balçın, corona virüs nedeniyle evden çıkmıyor. Gününü nasıl geçirdiğini takipçileriyle paylaşan oyuncu, son olarak süzgeçle çektiği selfie'yi yayınladı.
Balçın kafasına süzgeç geçirdiği pozuna, "Bu süreci fırsata çevirdim ve her şey eskisi gibi olduğunda kimlere daha çok zaman ayırıp kimleri görmek dahi istemediğime karar verdim. Yok, gerçekten her şeyi düşündüm. Tüm olanları kafamda tekrar süzgeçten geçirdim. O gerçek değil miydi?" notunu düştü.