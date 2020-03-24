Didem Soydan takipçisini affetmedi! 1740 TL para cezası

Sosyal medya hesabından köy okullarına yardım için başlatılan kampanyaya destek için mesaj yazan Soydan'a, takipçilerinden 20 yaşındaki Emre Barmanbek, "K.ş.rlığını böyle mi kapatıyorsun?" şeklinde bir mesaj yollamıştı.

Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre; Soydan, takipçisinin attığı mesajın ardından savcılığa başvurdu. Barmanbek, bir anlık duygusal patlama yaşayıp o yazıyı yazdığını ve hemen sildiğini söyleyip özür diledi.

Soydan yaşananları affetmeyince, genç hakkında dava açıldı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada suçunu kabul eden takipçi, 87 gün adli para cezasına çarptırdı. Günlüğü 20 liradan olmak üzere 1740 lira ödemesine hükmetti. Ceza, 5 yıl denetim altında tutulacak.