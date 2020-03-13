13.03.2020 - 11:24 |
Didem Soydan'dan corona virüs makyajı
Manken Didem Soydan, corona virüs nedeniyle maske kullanımı artacağı için kadınların göz makyajına önem vereceklerini dile getirdi.
Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Didem Soydan, corona virüs paylaşımıyla şaşırttı. Tüm dünyayı etkisi altına alan virüsün ülkemizde de görülmesinin ardından maske kullanımı arttı.
Didem Soydan da maske kullanımının artması üzerine kadınların göz makyajına öncelik verebileceğini sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla söyledi.