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26.08.2020 - 13:08 |

Didem Uzel’den 'Neler Oluyor Hayatta’ya çarpıcı açıklamalar

Ailesiyle birlikte Türkiye’ye dönen model Didem Uzel, Kanal D’de sunuculuğunu Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı 'Neler Oluyor Hayatta' programına telefonla bağlanarak, Amerika’daki sağlık sistemini ve yaşadığı zorlukları anlattı.

Didem Uzel’den 'Neler Oluyor Hayatta’ya çarpıcı açıklamalar
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Eşi ve çocuğuyla birlikte uzun yıllardır Amerika’da yaşayan Didem Uzel, pandemi sürecinde 5 ay boyunca sadece market alışverişi için evden çıktıklarını, bu nedenle Türkiye’ye erken dönme kararı aldıklarını söyledi.

Uzel, geçtiğimiz yıllarda Amerika’da yaşadığı bir sağlık probleminden bahsetti ve sağlık sistemini eleştirdi. Apandisit ameliyatı için hastanenin acil servisine yönlendirildiğini ve öğlen 3’ten 10’a kadar bekletildiğini dile getiren Uzel, saatler süren bekleyişinin ardından "Deli rolü yaptım" diyerek, ameliyat işlemlerini hızlandırdığını ifade etti. Ünlü model, olayın ertesi günü ameliyata alındığını açıkladı.

Ailesiyle birlikte Türkiye’ye dönen Uzel, bu kararı hakkında yapılan eleştirilere, "Amerika’da kalıp ölelim mi?” diyerek tepki gösterdi.

26 Ağustos 2020 Magazin Haberleri Bülteni26 Ağustos 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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