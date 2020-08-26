Didem Uzel’den 'Neler Oluyor Hayatta’ya çarpıcı açıklamalar

Eşi ve çocuğuyla birlikte uzun yıllardır Amerika’da yaşayan Didem Uzel, pandemi sürecinde 5 ay boyunca sadece market alışverişi için evden çıktıklarını, bu nedenle Türkiye’ye erken dönme kararı aldıklarını söyledi.

Uzel, geçtiğimiz yıllarda Amerika’da yaşadığı bir sağlık probleminden bahsetti ve sağlık sistemini eleştirdi. Apandisit ameliyatı için hastanenin acil servisine yönlendirildiğini ve öğlen 3’ten 10’a kadar bekletildiğini dile getiren Uzel, saatler süren bekleyişinin ardından "Deli rolü yaptım" diyerek, ameliyat işlemlerini hızlandırdığını ifade etti. Ünlü model, olayın ertesi günü ameliyata alındığını açıkladı.

Ailesiyle birlikte Türkiye’ye dönen Uzel, bu kararı hakkında yapılan eleştirilere, "Amerika’da kalıp ölelim mi?” diyerek tepki gösterdi.