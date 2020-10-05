Dijital tanıtım

2016 yılında kurduğu saç-bakım markasıyla adından söz ettiren Aslı Şen, uzun zamandır üzerinde çalıştığı yeni Ashley Joy ürünlerini dijital bir lansmanla tanıttı. Influencer Sebile Ölmez’in de konuk olduğu yayında, ikilinin neşeli halleri dikkat çekti. Şen ve Ölmez, günlük yaşamlarında uyguladıkları saç bakım ritüellerini takipçileriyle paylaştı.