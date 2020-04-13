Dilan Çiçek Deniz amuda kalktı

Dilan Çiçek Deniz, corona virüs salgınının Türkiye yayılmasının ardından kendisini eve kapattı. Bu süreçte sağlıklı beslenmeye ve sporuna özen gösteren oyuncu, en doğal hallerini de takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

AMUDA KALKIP POZ VERDİ

Sosyal medya hesabı üzerinden takipçileri ile etkileşim halinde bulunan oyuncu, yaptığı spor hareketleriyle dikkat çekti. Evinde mini şortuyla spor yapan Dilan Çiçek Deniz, kapıdan destek alarak amuda kalktı.