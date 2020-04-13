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13.04.2020 - 15:22 |

Dilan Çiçek Deniz amuda kalktı

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, corona virüs günlerinde spor salonuna gidemediği için hareketleri evinde uyguluyor.

Dilan Çiçek Deniz amuda kalktı

Dilan Çiçek Deniz, corona virüs salgınının Türkiye yayılmasının ardından kendisini eve kapattı. Bu süreçte sağlıklı beslenmeye ve sporuna özen gösteren oyuncu, en doğal hallerini de takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

AMUDA KALKIP POZ VERDİ

Sosyal medya hesabı üzerinden takipçileri ile etkileşim halinde bulunan oyuncu, yaptığı spor hareketleriyle dikkat çekti. Evinde mini şortuyla spor yapan Dilan Çiçek Deniz, kapıdan destek alarak amuda kalktı. 

Alper Kul'dan esprili paylaşımTiyatrocu Alper Kul, hayranlarını güldüren bir paylaşımda bulundu. Kendisi gibi tiyatrocu eşi Aylin Kontante'nin sesi de videoda arka planda yer aldı.
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Cadde Yazarları

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