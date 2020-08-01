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01.08.2020 - 13:36 |

Dilan Çiçek Deniz: Uzaylı dili öğrenmeye başladım

Karantina döneminde üç ay evden çıkmayan oyuncu Dilan Çiçek Deniz, "Klingon öğrenmeye (Kurgusal Uzay Yolu evreninde Klingonlu türünün konuştuğu yapay dil) başladığını söyledi.

Dilan Çiçek Deniz: Uzaylı dili öğrenmeye başladım
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Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, Marie Claire Dergisi’ne konuştu. Pandemide 3 ay evden çıkmadığını söyleyen oyuncu neler yaptığını şöyle anlattı:

YAPAY UZAYLI DİLİ ÖĞRENİYOR
"Etamin ve resim ile ilgilendim, yeni enstrümanlar çaldım, Klingon öğrenmeye (yapay uzaylı dili) başladım. Online olarak dünya sinema tarihi dersleri aldım, işaret dili öğrendimi hikaye ve şiir yazdım."

'METİN AKDÜLGER İLE AŞK YAŞIYOR' İDDİASI
2014 Türkiye İkinci Güzeli Dilan Çiçek Deniz ile oyuncu Metin Akdülger’in yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. Deniz, “Metin ile bir filmde oynadık. Yakında seyirciyle buluşacak, ama aşk söz konusu değil. Fotoğrafımızı birlikte görünce yakıştırdılar sanırım. Şu an hayatımda kimse yok, yalnızım" demişti.

Magazin Haberleri Bülteni (1 Ağustos 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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