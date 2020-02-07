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07.02.2020 - 12:47 |

Dilan Çitak Tatlıses: Evlilik için doğru zamanı bekliyoruz

İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çitak Tatlıses, önceki gün nişanlısı Levent Dörter ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere takıldı.

Dilan Çitak Tatlıses: Evlilik için doğru zamanı bekliyoruz

Öğlen saatlerinde geldikleri AVM’de Apple’a uğrayıp bilgisayarlarının tamirini yaptıran ikiliden Dilan Çitak Tatlıses, kendisine yöneltilen sorulara şöyle yanıt verdi.
"Bu sene içerisinde babam İbrahim Tatlıses’in en sevdiğim 10 parçasını seslendirip albüm yapacağım. Yoğun bir stüdyo çalışması yapıyoruz. Acele etmiyoruz, o yüzden çıkış tarihi için henüz net bir şey söyleyemiyorum. En az 3 veya 4 parçaya klip çekmek de planlarımız arasında."

Levent Dörter ile evlilik planlarının sorulması üzerine ise Tatlıses, "Güzel giden bir birlikteliğimiz var. Her şeyden önce işimizi tam anlamıyla oturtup doğru zamanı bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

    7 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteniİşte magazin dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri...
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    Cadde Yazarları

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