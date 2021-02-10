Dilan Çıtak'tan yeni albüm açıklaması

Yeni albümü için yoğun bir tempoda çalıştıklarını belirten Dilan Çıtak Tatlıses, "Malum şartlardan dolayı birçok piyasa gibi müzik sektörü de ciddi yara alan sektörlerden birisi konumunda. Biz de bu süreci biraz lehimize çevirip, daha çok üretip çalışmaya devam ettik" dedi.

31 yaşındaki şarkıcı, "Şu sıralar yeni albüm hazırlığı içerisindeyiz. Nasipse bir aksilik olmadığı takdirde nisan ayı gibi yeni albüm çalışmam müzikseverlerle buluşmuş olacak" açıklamasında bulundu.