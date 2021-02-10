MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Dilan Çıtak'tan yeni albüm açıklaması
10.02.2021 - 12:46 |

Dilan Çıtak'tan yeni albüm açıklaması

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

Yeni albümü için yoğun bir tempoda çalıştıklarını belirten Dilan Çıtak Tatlıses, "Malum şartlardan dolayı birçok piyasa gibi müzik sektörü de ciddi yara alan sektörlerden birisi konumunda. Biz de bu süreci biraz lehimize çevirip, daha çok üretip çalışmaya devam ettik" dedi.

Dilan Çıtaktan yeni albüm açıklaması

31 yaşındaki şarkıcı, "Şu sıralar yeni albüm hazırlığı içerisindeyiz. Nasipse bir aksilik olmadığı takdirde nisan ayı gibi yeni albüm çalışmam müzikseverlerle buluşmuş olacak" açıklamasında bulundu.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
İbrahim Tatlıses-Dilan Çıtak Tatlıses buzları eritti!
Magazin Haberleri Bülteni (10 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Renkli Ultrason Nedir? Renkli Doppler Nedir, Hangi Amaçla Kullanılır?

Renkli Ultrason Nedir? Renkli Doppler Nedir, Hangi Amaçla Kullanılır?

Çocuklarda Burun Kanaması Nedenleri Nelerdir? Ne Zaman Doktora Götürülmeli?

Çocuklarda Burun Kanaması Nedenleri Nelerdir? Ne Zaman Doktora Götürülmeli?

Ketojenik Beslenme Nedir? Ketojenik Beslenme Listesi Ve Örnekleri...

Ketojenik Beslenme Nedir? Ketojenik Beslenme Listesi Ve Örnekleri...

Dil Kanseri Nedir? Dil Kanserinin En Erken Belirtileri Nelerdir?

Dil Kanseri Nedir? Dil Kanserinin En Erken Belirtileri Nelerdir?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet