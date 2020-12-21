Dilek ağacı İzmirli minikler için kuruldu

The Ritz-Carlton, Istanbul’un her yeni yılda çocukların hayallerini gerçekleştirdiği Dilek Ağacı projesi, bu kez İzmir depreminde zarar gören minikler için kuruldu. Çocukların heyecanla beklediği hediyeler, yardımsever otel çalışanları ve misafirleri tarafından hazırlanıyor. Genel müdür Serkan Bozkurt, “Hayalleri gerçek yapan herkese teşekkür ederiz” diye konuştu.