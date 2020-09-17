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17.09.2020 - 07:00 |

Dinçöz’den anlamlı çağrı

İkinci kez anne olmak için gün sayan Petek Dinçöz, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayına, SMA hastası İsmail bebeğin ailesini konuk etti.

Dinçöz’den anlamlı çağrı
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İkinci kez anne olmak için gün sayan Petek Dinçöz, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayına, SMA hastası İsmail bebeğin ailesini konuk etti.

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Acun Ilıcalı, Demet Akalın ve Alişan’a yardım kampanyası için çağrıda bulunacağını söyleyen şarkıcı, Bergüzar Korel gibi gözyaşlarına hakim olamadığını belirterek, “Düşük riskim olduğu için duygularımı kontrol etmeye çalışıyorum” dedi. Dinçöz, takipçilerden bağış yapmalarını da rica etti.

Dinçöz’den anlamlı çağrı

2014 yılında iş insanı Serkan Kodaloğlu ile nikah masasına oturan Petek Dinçöz, şimdilerde ikinci kez anne olmak için gün sayıyor. İrfan Aslan adında bir oğlu olan şarkıcı, bu kez kızı olacağını geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu.

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Cadde Yazarları

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