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07.03.2020 - 10:52 | | MİLLİYET / EMRAH AKÇAAY

'Direksiyon başına geçecek halim yok'

Türk Sinemasının duayenleri Türkan Şoray ve Cihan Ünal'ın kızı Yağmur Ünal, önceki gece Nişantaşı'nda bir mekan çıkışı görüntülendi.

'Direksiyon başına geçecek halim yok'

Yapımcı, "Karşıdan setten şimdi geldim, çok yorgunum. Arkadaşlarımın yanına yarım saat uğrayıp, yorgunluk kahvesi içtim. Hatta arabamı burada, mekan kapısında bırakacağım. Yarın alırım, hiç direksiyon başına geçecek halim yok. Yorgunluktan düşüp, bayılacağım" diye konuştu. Ünal, evine taksiyle gitti. 

 

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