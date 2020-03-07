Yapımcı, "Karşıdan setten şimdi geldim, çok yorgunum. Arkadaşlarımın yanına yarım saat uğrayıp, yorgunluk kahvesi içtim. Hatta arabamı burada, mekan kapısında bırakacağım. Yarın alırım, hiç direksiyon başına geçecek halim yok. Yorgunluktan düşüp, bayılacağım" diye konuştu. Ünal, evine taksiyle gitti.