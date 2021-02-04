Dirimart, 19 yaşında!

Ulusal ve uluslararası sanatçılarla kalıcı ilişkiler kurarak İstanbul’un global sanat dünyasındaki yerini güçlendirmek amacıyla 2002 senesinde Hazer Özil tarafından kurulan Dirimart, 19’uncu yılını kutladı. Dirimart Dolapdere’de bir araya gelen kurucular ve iş birliği içindeki sanatçılar, etkinlikte gelecekle ilgili planlarını da paylaştı.