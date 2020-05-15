MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Diyaliz hastalarına Ramazan sürprizi!
15.05.2020 - 07:00 |

Diyaliz hastalarına Ramazan sürprizi!

Türk Böbrek Vakfı’nın diyaliz tedavisi gören böbrek hastaları için düzenlediği geleneksel iftar daveti, bu sene pandemi nedeniyle gerçekleştirilemeyince, vakıf destekçilerinden Nurhan Tarman ve Türkan Sabancı harekete geçti.

Diyaliz hastalarına Ramazan sürprizi!
ABONE OL

 İzolasyon tedbirleri çerçevesinde tedavileri süren yüzlerce hastaya hediye fonu oluşturan ikiliye, Canan Salargil, Esin Demirören, Canan İmer, Nilgün Çolak, Beyhan Ballık da destek verdi. Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk de gönderilen hediye çeklerine dilek mesajlarını yazarak, katılımcılara teşekkür etti.

Şarkıcı Özgün çaldı, oğlu Ediz mızıkayla eşlik etti!Popçu Özgün'ün oğlu Ediz, 'Acıyı Çeken Anlar' adlı parçasını seslendiren babasına mızıka çalarak eşlik etti. Minik Ediz'in performansı büyük beğeni toplarken, "Geleceğin müzisyeni" şeklinde çok sayıda yorum yapıldı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

‘Herkes birbirine benziyor’

‘Herkes birbirine benziyor’

Eseriyle gurur duyuyor!

Eseriyle gurur duyuyor!

Sosyal medyanın huzurunda...

Sosyal medyanın huzurunda...

Diyaliz hastalarına Ramazan sürprizi!

Diyaliz hastalarına Ramazan sürprizi!

Sıradaki Haber