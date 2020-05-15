Diyaliz hastalarına Ramazan sürprizi!

İzolasyon tedbirleri çerçevesinde tedavileri süren yüzlerce hastaya hediye fonu oluşturan ikiliye, Canan Salargil, Esin Demirören, Canan İmer, Nilgün Çolak, Beyhan Ballık da destek verdi. Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk de gönderilen hediye çeklerine dilek mesajlarını yazarak, katılımcılara teşekkür etti.