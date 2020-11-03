MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Diziden ayrılan Vahide Perçin imaj değiştirdi
03.11.2020 - 12:24 |

Diziden ayrılan Vahide Perçin imaj değiştirdi

'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinden ayrılan Vahide Perçin, imaj değişikliğine gitti. Perçin, saçlarını kısacık kestirip sosyal medya hesabından paylaştı.

Diziden ayrılan Vahide Perçin imaj değiştirdi
ABONE OL

Bir dönem sağlık sorunları yaşayan ve sonrasında iyileşen Vahide Perçin, Foça’ya yerleşme planları yaparken Bir Zamanlar Çukurova dizisinde oynamaya başlamıştı.

Ancak oyuncunun zorlu set koşullarına daha fazla dayanamadığı ve ayrılmak istediği haberleri medyaya yansıdı. Sonuç olarak da Hünkar karakteri diziden ayrıldı. Esra Dermancıoğlu’nun oynadığı Behice’nin bıçakladığı Hünkar, öldü. Vahide Perçin diziden ayrıldıktan sonra imaj değişikliğini gitti. Perçin’in uzun saçlarını kestirdiği bu fotoğraflarla birlikte ilk kez görüldü.

Diziden ayrılan Vahide Perçin imaj değiştirdi

 

Magazin Haberleri Bülteni (3 Kasım 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

2020 ABD Seçimleri

Gün Kaldı



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Masterchef kaptanlık oyunu düelloyu kim kazandı, yeni takımlarda kimler var? 2 Kasım Masterchef kaptanlık düellosunu kazanan belli oldu!

Masterchef kaptanlık oyunu düelloyu kim kazandı, yeni takımlarda kimler var? 2 Kasım Masterchef kaptanlık düellosunu kazanan belli oldu!

Travis Scott veda etti

Travis Scott veda etti

Beyonce evde arıcılığa başladı

Beyonce evde arıcılığa başladı

Hülya Avşar'dan İzmir depremi paylaşımı

Hülya Avşar'dan İzmir depremi paylaşımı

Sıradaki Haber