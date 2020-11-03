Diziden ayrılan Vahide Perçin imaj değiştirdi

Bir dönem sağlık sorunları yaşayan ve sonrasında iyileşen Vahide Perçin, Foça’ya yerleşme planları yaparken Bir Zamanlar Çukurova dizisinde oynamaya başlamıştı.

Ancak oyuncunun zorlu set koşullarına daha fazla dayanamadığı ve ayrılmak istediği haberleri medyaya yansıdı. Sonuç olarak da Hünkar karakteri diziden ayrıldı. Esra Dermancıoğlu’nun oynadığı Behice’nin bıçakladığı Hünkar, öldü. Vahide Perçin diziden ayrıldıktan sonra imaj değişikliğini gitti. Perçin’in uzun saçlarını kestirdiği bu fotoğraflarla birlikte ilk kez görüldü.