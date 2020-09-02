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02.09.2020 - 12:01 |

DJ Erick Morillo hayatını kaybetti

ABD'li DJ ve müzik yapımcısı Erick Morillo hayatını kaybetti. Morillo'nun Miami'deki evinde ölü bulunduğu bildirildi.

DJ Erick Morillo hayatını kaybetti
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BBC'nin haberine göre; polis, Erick Morillo'nun Miami Beach'teki evinde ölü bulunduğunu, ölümüyle ilgili soruşturma açıldığını söyledi. Morillo, bir aydan kısa bir süre önce aynı partide birlikte çaldığı kadın DJ'e cinsel tacizde bulunma suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Florida'daki WPLG televizyon kanalının haberine göre; Önce suçlamaları reddeden DJ, daha sonra taciz mağduru üzerinden toplanan adli delillerin şüpheli olarak kendisini işaret etmesi üzerine teslim olmuştu.

CUMA GÜNÜ MAHKEMESİ VARDI
Morillo'nun cuma günü mahkemede hakim karşısına çıkması bekleniyordu.

Canlı yayını kapattığını zanneden Biran Damla Yılmaz'ın mimikleri olay olduRol arkadaşı Burak Yörük ile sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan oyuncu Biran Damla Yılmaz, yayını kapattığını zannedip yaptığı surat ifadesiyle çok konuşuldu.
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Cadde Yazarları

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