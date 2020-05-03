03.05.2020 - 10:21 |
Doğa Rutkay: 6 sene evvel nasıl bakıyorsam hala öyle bakıyorum!
Oyuncu Doğa Rutkay Kamal, eşi Kerimcan Kamal'ın doğum gününü romantik sözlerle sosyal medya hesabından kutladı.
Doğa Rutkay, sosyal medya hesabından yazdığı duygusal satırlarla eşi Kerimcan Kamal’ın yeni yaşını kutladı. Doğa birlikte çekilmiş bir karelerini hesabından paylaştı ve altına da şu notu düştü:
“6 sene evvel nasıl bakıyorsam hala öyle bakıyorum sana, bi baksana kaydırıp fotoğraflarımıza ! Her geçen gün bir kere daha iyi ki varsın diyorum. Ve kalbimi şişirip şişirip, dolu dolu haykırıyorum iyi ki doğdun, seni seviyorum”