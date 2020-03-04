Doğa Rutkay: Yıllarca bana ne eziyet ettiler!

Kerimcan Kamal’la olan evliliğinden dünyaya gelen çocuklarının üzerine titreyen ve her fırsatta onlarla ilgili paylaşımlarda bulunan Doğa Rutkay, babasının ziyaretleri sırasında çektiği kareleri de takipçileriyle paylaşıyor.

Uzun yıllar ‘babasının gölgesinde’ yaftasıyla yaşamak zorunda kaldığını itiraf eden oyuncu, "Çiçeğim dedesini pek seviyor. Yıllarca bana ne eziyet ettiler 'babasının gölgesinde' diye! Ah keşke hep kalsa insan büyümeden o gölgede! Sıra sende kızım; sen gir şimdi dedenin onurlu kocaman gölgesine" ifadelerini kullandı.