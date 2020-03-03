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HaberlerMagazin Haberleri Doğa Rutkay'dan çocuklarına öğütler
03.03.2020 - 12:14 |

Doğa Rutkay'dan çocuklarına öğütler

Oyuncu Doğa Rutkay, ikiz bebeklerinin fotoğraflarını sosyal medya üzerinden paylaşarak, nasihatta bulundu.

Doğa Rutkay'dan çocuklarına öğütler

Ünlü isimler, mülteci sorununa dikkat çekmek için sosyal medya hesapları üzerinden paylaşım yapmaya devam ediyor. Bu isimlerden biri de Doğa Rutkay oldu.

Rutkay, Instagram üzerinden paylaştığı ikiz bebekleri Piraye ve Rutkay Kerim'in fotoğraflarına şu notları düştü:

"Tüm evlatlar mutlu olsun. Analı-babalı büyüsün. Sen de büyü sev, say, elindekini paylaş. Sahiplen herkesi e mi yavrum."

"Düşünceli ol. Nazik ol. İyiyle iyi değil sadece, kötüye de ışık ol. Bir sen değilsin ana kuzusu, tüm evlatlar ana kuzusu. Hiç tanımadığını sevdikçe halini düşündükçe büyür insan. Yaşam halden anlamaktır. Unutma e mi anasının kuzusu."

Doğa Rutkaydan çocuklarına öğütler

Doğa Rutkaydan çocuklarına öğütler

 

    Magazin Haberleri Bülteni (3 Mart 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan gelişmeleri
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