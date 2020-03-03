Doğa Rutkay'dan çocuklarına öğütler

Ünlü isimler, mülteci sorununa dikkat çekmek için sosyal medya hesapları üzerinden paylaşım yapmaya devam ediyor. Bu isimlerden biri de Doğa Rutkay oldu.

Rutkay, Instagram üzerinden paylaştığı ikiz bebekleri Piraye ve Rutkay Kerim'in fotoğraflarına şu notları düştü:

"Tüm evlatlar mutlu olsun. Analı-babalı büyüsün. Sen de büyü sev, say, elindekini paylaş. Sahiplen herkesi e mi yavrum."

"Düşünceli ol. Nazik ol. İyiyle iyi değil sadece, kötüye de ışık ol. Bir sen değilsin ana kuzusu, tüm evlatlar ana kuzusu. Hiç tanımadığını sevdikçe halini düşündükçe büyür insan. Yaşam halden anlamaktır. Unutma e mi anasının kuzusu."

