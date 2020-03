Doğa Rutkay'dan corona virüs önlemi

Doğa Rutkay, Coronavirüs’e karşı bebeklerinin tüm oyuncaklarını sirkeyle temizledi. Bol portakal yiyen oyuncu, evde adaçayı yaktı.

Coronavirüs salgınından beri mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmayan Doğa Rutkay, evinde bir dizi önlemler aldı. İki yaşındaki ikiz bebeklerinin tüm oyuncaklarını sirkeli suyla yıkayan 41 yaşındaki oyuncu, "Bu işlemi eskiden 3 ayda bir yapıyordum ama şimdilerde daha sık uygulamaya başladım" dedi. Evinin her yerinde yaktığı adaçayını dolaştıran Doğa Rutkay, bunun dışında da bol bol C vitamini tüketiyor. Rutkay, bir yandan da dolap içlerine kadar her yeri sirkeyle dezenfekte ediyor.