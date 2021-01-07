Doğada tek başına

Spora düşkünlüğünü her fırsatta dile getiren ve yakın zamana kadar Boğaz kenarında arkadaşı İnci Aksoy’la yürüyüşlere devam eden Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, bu kez orman yürüyüşüne çıktı. Her zaman olduğu gibi yeni yıla da fit ve renkli girmek isteyen iş insanı, formunu sabah sporuna borçlu olduğunu söyledi.