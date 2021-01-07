MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Doğada tek başına
07.01.2021 - 07:00 |

Doğada tek başına

Spora düşkünlüğünü her fırsatta dile getiren ve yakın zamana kadar Boğaz kenarında arkadaşı İnci Aksoy’la yürüyüşlere devam eden Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, bu kez orman yürüyüşüne çıktı.

Doğada tek başına
ABONE OL

Spora düşkünlüğünü her fırsatta dile getiren ve yakın zamana kadar Boğaz kenarında arkadaşı İnci Aksoy’la yürüyüşlere devam eden Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, bu kez orman yürüyüşüne çıktı. Her zaman olduğu gibi yeni yıla da fit ve renkli girmek isteyen iş insanı, formunu sabah sporuna borçlu olduğunu söyledi.

Barış Murat Yağcı'dan Nisa'ya evlilik teklifiBarış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na Beyoğlu’nun ortasında diz çökerek evlenme teklifi etti.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Mesut Özil transferde son dakika! İşte forma numarası...

Mesut Özil transferde son dakika! İşte forma numarası...

Son dakika | İrfan Can Kahveci bombası! Diagne artı Luyindama karşılığında...

Son dakika | İrfan Can Kahveci bombası! Diagne artı Luyindama karşılığında...

Milan-Juventus: 1-3

Milan-Juventus: 1-3

Transfer haberleri | Ozan Tufan için resmi açıklama! Transfer...

Transfer haberleri | Ozan Tufan için resmi açıklama! Transfer...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet