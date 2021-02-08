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08.02.2021 - 07:00 |

Doğaya sanatsal bakış

MAJİ Art Gallery, İrfan Okan’ın, ‘Doğa Yeniden’ adlı sergisini, geçtiğimiz hafta sanatseverlerle buluşturdu.

Doğaya sanatsal bakış
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MAJİ Art Gallery, İrfan Okan’ın, ‘Doğa Yeniden’ adlı sergisini, geçtiğimiz hafta sanatseverlerle buluşturdu. Çalışmalar, yansıttıkları etki ile klasik peyzaj türünün ötesinde bir yapıya sahipken sanatçı, pek çok peyzaj resminde, var olan elemanlar sembolik anlamlar içermekte veya doğanın kendi ihtişamı, güzelliği ve etkisini gerçekçi bir üslupta tuvale aktarıyor. Okan, etkinlikte, “Resimlerimde doğanın kendisini değil, onu anlamlandıran ifadesinin peşinde koşarak, farklı bir anlatım şekli yapmayı amaçladım” diye konuştu. Büyük ebatlardaki eserleriyle sanatseverler ve koleksiyonerler karşısına çıkan Okan’ın tabloları, şubat ayı boyunca yakından incelenebilir.

Emel Sayın koronavirüs aşısı oldu!Ünlü sanatçı Emel Sayın, Covid-19 aşısı yaptırdı. 75 yaşındaki ünlü sanatçı, sosyal medyada paylaştığı bir videoyla aşı yaptırdığını duyurdu. Sayın, elindeki maskeyi göstererek “Aşımı yaptırdım ama tedbiri elden bırakmayacağız tabii” dedi.
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Cadde Yazarları

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